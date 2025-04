Karm statistika: nende haiguste tõttu kaotab Eesti igal aastal vallasuuruse hulga inimesi

Kuigi oleme südamehaiguste ja südamesurmade valdkonnas teinud märkimisväärseid positiivseid samme, on südame-veresoonkonnahaiguste suremus Eestis endiselt kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine. 2023. aastal suri Eestis 15 766 inimest, kellest ligi pool südame-veresoonkonna haiguste tõttu. See tähendab, et kaotame südamehaiguste tõttu igal aastal vallasuuruse hulga inimesi.​