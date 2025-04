Ise peab tööandja need andmed töövõimetuslehele märkima põhjusel, et inimene võis eelmisel aastal mitte töötada ning ei saanud seetõttu eelneval kalendriaastal töötasu. Nende inimeste töövõimetushüvitis arvutatakse tööandja esitatud info alusel. Lisaks tasub silmas pidada, et töötasu tuleb alati märkida töövabastuse alguspäevale eelnenud päeva seisuga.