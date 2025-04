Juhtimisekspert annab nõu: kuidas hoida enda ja töökaaslaste vaimset tervist?

Naudime sageli iseolemist ja üksinda toimetamist, märkamata kui oluline inimlik vajadus on kuulumine kellegi hulka. See loob meid tugevdavad emotsionaalsed sidemed, aitab saavutada rohkem, kui üksinda ja õpetab ka raskematel hetkedel. Meile on olulised perekond ja sõpruskond, kuid suure osa ajast toimetame ametlikuma kolleegide-partnerite kogukonnaga. See on justkui nähtamatu võrgustik, mis meile mõjub ja mida me ise mõjutame. Ükskõik, kas vahetult koostööd tehes või virtuaalsete kanalite kaudu suheldes. Olenemata meie positsioonist, saavutustest ja töösuhte pikkusest on meil ikka sellele ja iseendale mõju. Vahel võib küll tunduda, et olen väike tegija suures organisatsioonis, aga iga meie tegevus annab impulsi tervele kogukonnale. Sellepärast tasub ikka meelde tuletada väikeseid tõdesid oma kogukonna liikmetega suheldes: