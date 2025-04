Enesetapud, mida saaks ennetada: bipolaarse häire tume, aga välditav tagamaa

Eksperimentaalse köögi poolest tuntud staarkokk Heston Blumenthal jagas hiljuti oma kogemust sellest, kuidas ta Ühendkuningriigi vaimse tervise seaduse alusel sunniviisiliselt psühhiaatriahaiglasse sulgeti, öeldes, et see oli parim asi, mis temaga juhtuda võis. Rääkides avameelsus elust bipolaarse häirega, heitis ta valgust vähe arutletud tõsiasjale, et selle haigusega inimeste enesetapurisk on üks suurimaid kõigi vaimsete haigustega kimpus olevate inimeste seas.