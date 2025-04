Elva haigla juhatajaks saab Andrus Kõre

«Elva haigla on jõudnud uude arenguetappi, peame ravi ja äri puudutavaid otsuseid langetama varasemast palju üksikasjalikumalt, minu isiklik koormus on olnud pikka aega liiga suur,» selgitas Elva haigla senine juhataja ja nüüdne ravijuht dr Peeter Laasik. «Meditsiinis põimuvad eraettevõtluse ja avaliku sektori huvid väga tihedalt ning Andrus toob endaga kaasa mitmekülgse tippjuhi kogemuse mõlemast sektorist. Loodan edaspidi keskenduda valdavalt ravile ja operatsioonidele.»

Elva haigla mitmeid varasemaid arenguprojekte nõustanud Andrus Kõre asub haigla juhatajana ametisse tänasest. «Eesti meditsiinis valitsevad ajad meenutavad rahutut merd ning Elva haigla on nagu laev, mille juht peab roolirattast hoole ja pühendumisega kinni hoidma,» rääkis Andrus Kõre. «Elva haigla on edukalt täitnud põhieesmärgi välja kujundada hästi toimiv nii ravi kui ka terviseennetuse teenust pakkuv raviasutus ning me arendame haiglat ühiste jõupingutustega edasi.»