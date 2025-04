Uroloogia tegeleb meeste tervisega laiemalt, kuid kõige sagedamini pöörduvad mehed arstile seksuaalprobleemide, munandivalu või urineerimisraskuste pärast. «Statistika näitab, et pool üle 50-aastastest meestest kogeb mingisuguseid eesnäärmemuresid, kuid see ei tähenda tingimata pahaloomulist haigust,» selgitas Mikkal.​

Eesnäärmevähk on Mikkali sõnul Eestis 50. eluaastates meestel kõige sagedasem pahaloomuline kasvaja, kuid samas ka väga hästi ravitav, kui see avastatakse aegsasti. Ometi ei pea Mikkal tarvilikuks meestel iga-aastast kontrolli. «Uroloogi võiks esimest korda külastada 35–40-aastaselt, et saada ülevaade oma tervisest ja teada, millele tähelepanu pöörata. Tähelepanelikum peab olema, kui perekonnas ja suguvõsas on varem esinenud eesnäärme- või muid vähkkasvajaid,» rõhutas arst.​