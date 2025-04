Herpes simplex 1 ja 2 (HSV 1 ja 2) viirused kuuluvad kogu maailmas kõige levinumate nakkuste hulka, kuid siiani ei ole olemas ühtegi tõhusat ennetusmeedet, nende leviku peatamiseks, kirjutavad Soome ja USA teadlaste oma värskes uurimistöös, mis avaldati ajakirjas Molecular Therapy .​ Need samad herpesviirused võivad näiteks põhjustada huuleohatist.

Nüüd on Soome ja USA teadlastest koosnev uurimisrühm välja töötanud närimiskummi, mis võiks aidata seda probleemi lahendada. Inspiratsiooni uudse närimiskummi valmistamiseks said teadlased loodusest. Selle peamiseks komponendiks on kaunite lillade kauntega lobaoa (Lablab purpureus) seemned, mis sisaldavad nn looduslikku viiruselõksu valku (i.k. natural viral trap protein, FRIL).