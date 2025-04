Teenekas arst: Parkinsoni tõve kiire levik seab tervishousüsteemi väljakutse ette

Parkinsoni tõbi on üks peamisi neurodegeneratiivseid haigusi, mis mõjutab miljoneid inimesi maailmas. Global Burden of Disease Study 2021 andmetel prognoositakse, et 2050. aastaks elab maailmas ligikaudu 25,2 miljonit Parkinsoni tõvega inimest, võrreldes 2021. aastaga on kasv 112%. See tõstatab olulisi küsimusi tervishoiusüsteemide valmisoleku ja ressursside kohta.