Revolutsioon kunstlikus viljastamises: sündis maailma esimene roboti poolt viljastatud laps

Kui varem on kunstliku viljastamise teostamiseks alati vaja olnud inimestest eksperte, siis nüüd on see muutunud. Hiljuti nägi ilmavalgust laps, kes sai alguse roboti poolt viljastatud munarakust. Selleks kasutasid teadlased uudset munaraku seemnerakku süstimise tehnoloogiat (ICSI), mis ühendab endas kaasaegse robootika ja tehisintellekti tehnoloogiad ja kujutab endas suurt arengut kehavälise viljastamise valdkonnas.​

ICSI töötati välja 1990. aastatel ja on nüüdseks üldlevinud protseduur. Esialgu kasutas koolitatud embrüoloog nõela, et süstida küpsesse munarakku spermarakk. Nüüd on New Yorgis ja Mehhikos Guadalajaras tegutsev biotehnoloogiaettevõtte Conceivable Life Sciences tehisintellekti abil välja töötatud uue süsteemi, mis võimaldab kõik ICSI etapid automatiseerida, nii et tulemuseks on äärmiselt täpne viljastamine. ​Täiustatud algoritmidega tehisintellekt kontrollib palju enamat kui ainult süstimist. See kasutab ka lasereid, et suunata valitud seemnerakud munarakkudesse täpsusega, mis ületab kaugelt inimese võimekuse.​