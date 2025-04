Tõestatud: selle taime ohtlik mürk aitab lühinägelikkuse vastu

Märtsikuu viimasel päeval teatas Soome farmaatsiafirma Santen Pharmaceutical, et on saanud Euroopa ravimiametilt loa turustada Euroopa Liidus uut ravimit nimega Ryjunea. Hiinas ja Koreas tehtud uuringud näitavad, et see tugeval taimemürgil põhinev ravim aitab üheksat last kümnest ja selle kasutajatel areneb lühinägelikkus välja kuni kümme korda aeglasemalt kui ravi puudumisel.