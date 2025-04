Ann Leen Mahhov: meditsiinisüsteem on masina, mitte inimese nägu

Ann Leen Mahhov on Eesti tervishoiusüsteemi näinud aktiivse üliõpilase, arsti ja ettevõtjana. Selle kõige suurem puudus on tema hinnangul inimesekesksuse puudumine.

Olen viimased kümme aastat uurinud Eesti meditsiinisüsteemi nii siit- kui sealtnurgast ja püüdnud aru saada, kuhu see koer on maetud. Nüüd ma (vist) lõpuks tean – ja see ei ole raha vähesus, kirjutab endine Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi president, kellest tänaseks on saanud ettevõtja ja sotsiaalministeeriumi nõunik.