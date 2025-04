Perearst Madis Veskimägi: 16 näidet, mis paljastavad Eesti meditsiini tegelikud probleemid

Püüan tõestada oma praktilise tööga, et ka senise rahastamisega on võimalik luua märksa efektiivsem tervishoiukorraldus. Aitab ärimeditsiinist, olen seda palju kordi ütelnud ja kinnitan seda ka nüüd. Maksumaksja, vaata hoolega, kuhu su raha kaob. Meie tuhatkond meditsiinilist äriühingut on head vaid kitsale omanikeringile, mitte kõigile töötajatele. Kahjuks mitte ka patsientidele, kelle heaks meditsiinisüsteem peaks töötama.