Eesti teadlaste uuring: insuldi või infarkti saamine võib suuresti sõltuda soost

Unearteri ahenemine tekib siis, kui kaela mõlemal poolel asuvate arterite sisekestadele kogunevad naastud. See võib põhjustada vereringehäiret peaajus, mille tagajärjeks võib olla insult. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel põhjustavad südame-veresoonkonnahaigused maailmas 17,9 miljonit surmajuhtumit. Neist 85% on tingitud südameinfarktidest ja insultidest.​

Tartu Ülikooli arstiteaduse doktorant ja üks uuringu autoritest Katyayani Sukhavasi selgitas, et bioloogilisel sool on märkimisväärne mõju unearteri ahenemisele, ateroskleroosi kujunemisele ning üldisele südame-veresoonkonna riskile. Lisaks mõjutavad neid protsesse ka vanus ja menopaus. «Meestel avalduvad südame-veresoonkonna haigused varem, sageli on arteritel rasvarikkamad naastud ja esineb verejookse. Naistel aga tekib menopausieelsete hormoonide kaitsva mõju tõttu unearteri ahenemine hiljem, kusjuures arterite paksendites tekkivad pindmised kahjustused on sagedasemad,» selgitas Sukhavasi.