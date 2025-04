Ohtlikud ja keelatud ained toidulisandites: Eesti eksperdid selgitavad, kuidas neid vältida

Värske uuring näitab, et iga kolmas Austraalias veebis müüdav toidulisand sisaldas keelatud aineid. Samuti on avaldatud uuringuid USAs müüdavate tervist ohustavate toidulisandite kohta. Kuid kuidas on toidulisanditega lood Eestis? Eksperdid selgitasid, millele toidulisandeid internetiavarustes ostes tähelepanu pöörata, et loodetud positiivse mõju asemel poleks tulemuseks rikutud tervis.​