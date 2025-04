Eksperdid selgitavad: kuidas migreeni ennetada ja ravida?

Migreen on haigus, mille mõju elukvaliteedile on märkimisväärne. Tugeva peavaluna väljenduv migreen, millega pahatihti kaasneb iiveldus ja halb enesetunne, võib takistada nii töölkäimist kui ka pere eest hoolitsemist. Eestis vaevab see haigus ligi 18% inimestest, kel vanust 20–64 eluaastat.​