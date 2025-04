Vaata järele: nende ravimite eest maksab nüüd tervisekassa

Osteoporoosi raviks lisandus ravim nimega Sondelbay (toimeaine teriparatiid), mida kasutatakse siis, kui teised ravivõimalused pole andnud piisavalt tulemust. Teriparatiid stimuleerib osteoblaste –​ luus olevaid rakke, mis vastutavad uue luukoe loomise eest. Nii soodustab ravim uue luukoe moodustumist. «​Patsientidel, kellel juba on anamneesis selgroo lülimurd, on suurem risk järgmiseks lülimurruks ning senini puudusid neil efektiivsed ravivõimalused. Ravi maksimaalne kestus on kaks aastat ning oleme hinnanud, et aastas vajab seda ravimit Eestis ligemale sada inimest. Seega on esimesel aastal ravimi eeldatav kulu tervisekassale umbes 100 000 eurot,» ütles tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete teenusejuht Getter Hark.