See imelihtne test näitab, kui kiiresti sa vananed

Mullu sügisel avaldati ajakirjas PLOS One Mayo Clinicu uuring, mis näitas, et vanemaks jäädes väheneb inimestel oluliselt ühel jalal seismise võime. Eriti puudutab see jalga, mis ei ole dominantne ehk millel on tasakaalu hoida pisut raskem. Uuringu autorite hinnangul näitab ühel jalal seismise võime seega keha vananemist paremini kui näiteks haarde tugevuse ja kõnnakuga seotud muutused.