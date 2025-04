Seks ja suhted: neid eksimusi partnerid ei andesta

Kohtinguportaal Elite-Partner küsitles tänavu kevadel 6328 inimest, et teada saada, millised eksimused tunduvad nende arvates suhetes andestamatud ja mille koha pealt võib silma kinni pigistada. Küsitluse tulemusi võib olla hea teada nii inimestel, kes soovivad õnnelikku suhet hoida kui neilgi, kes soovivad soovimatust austajast lahti saada.

Selgus, et kõige rohkem tuska valmistaks küsitletule see, kui nende partner salgaks nende olemasolu või räägiks muidu nende kohta asju, mis ei pea paika. Kes räägib perele, sõpradele või tuttavatele partneri kohta muinasjutte, võib praktiliselt kohe kohvrid pakkida. 85,4 protsenti küsitlusele vastanud naistest ütlesid, et lõpetaksid sellise eksimuse korral suhte. 70,2 protsenti meestest olid samal arvamusel.