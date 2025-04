Kogenud treener annab nõu: levinud vead, mida võiks jooksurajal vältida

Jooksutunnid on tasuta, mõeldud kõigile ja toimuvad iga ilmaga. Oodatud on kõik: nii esimest jooksusammu planeerijad kui ka juba kogenud sörkijad. Kõhelda ei tasu ka neil, kes pole enam esimeses nooruses või hetkel elu tippvormis, sest osalema on oodatud igas vanuses ja igas vormis huvilised.​ Mullu osales tasuta tervisejooksudel üle 800 spordihuvilise, kellest enamik olidki korraldajate sõnul algajad.