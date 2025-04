Jaapani teadlased on näidanud, et helilained võivad mõjutada inimese rakke vägagi erineval moel.

Iga kell lööb, iga laine kajab – aga kas ka su rakud kuulavad? Kyoto teadlaste avastus paljastab, et heli ei kulge kõrvaklappides ega kontserdisaalis, vaid tungib sügavale kehasse. Kui uudishimu kõrva kummitab, tasub edasi lugeda: äkki selgub, et keha ja heli suhtlus on märksa tihedam kui seni uskusid.