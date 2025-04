Küsitlus: vaata, milliste Eesti paikade inimesed on kõige lahkemad ja suhtlusaltimad

Hiljutise vaimse tervise teemalise küsitluse tulemused näitavad, et 80 protsenti vastanutest on teinud mõne pisikese heateo, et kellegi päeva rõõmu tuua. ​Eriti palju on lahkeid tegusid teinud eakamad inimesed. Murekohaks on siiski see, et lähedastega suhtlemiseks võtab aega liiga vähe inimesi.