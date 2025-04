Margus Viigimaa selgitab: kuidas aitavad geeniuuringud südamehaigeid ravida?

Piltlikult kasutas 2023. aastal 471 Eesti elanikku tuhandest mõnd südame-veresoonkonna ravimit. ​Regionaalhaigla südametervise kabineti ülemarsti, kardioloogiakeskuse teadusjuhi professor Margus Viigimaa sõnul toimus südamehaiguste korral ravimi määramine seni eelkõige kliiniliste uuringute tulemustele ja senisele ravikogemusele toetudes. See tähendab, et tuli proovida erinevaid annuseid ja erinevaid toimeaineid, et leida patsiendile sobiv ravim. Nüüd on sellise katsetamise ärahoidmiseks arstidele kättesaadavaks tehtud farmakogeneetiline uuring, mille eest maksab alates veebruarist Terviskassa.​