Väike Myroslav põeb üliharuldast haigust

Kaheaastane Myroslav põeb üliharuldast ja -rasket haigust, bulloosset epidermolüüsi: tema nahk on kaetud villidega, millest saavad purunedes valusad haavad. Ravimit, mis haiguse seljataks, veel ei ole, kuid geel Filsuvez päästab ta kestvast valust. Maksab see aga ühes kalendrikuus 4699 eurot ja sellist raha tema perel ei ole, sest pisipoisi pere on suur – koos temaga kasvab seal kokku kaheksa last.