Apteeker: levinud, kuid nähtamatu probleem mõjutab eakate üldist tervist

Mida varem mõistetakse hea suuhügieeni olulisust, seda väiksem on risk vanemas eas suuga seotud probleemide tekkeks, selgitas Benu apteegi proviisor Margot Lehari. «​Kui on olnud aastaid väga kehv suuhügieen, võivad tekkida ägedad igemepõletikud ja parodontiit, mis võib päädida sellega, et kaotatakse kõik enda hambad,» tõdes Lehari. Proviisor tõi esile sedagi, et suuhügieen mõjutab ka märgatavalt inimese üldist tervist.