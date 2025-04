Soomes Turus asuva PET-keskuse värske uuring näitab esmakordselt, et lemmikmuusika kuulamine aktiveerib aju opioidiretseptoreid. Opioidid on morfiinilaadsed keemilised ühendid, mis on seotud ellujäämiseks vajaliku käitumisega, nagu söömine ja seks. Selleks, et need saaksid toimida, on aga tarvis, et ajus oleksid aktiveeritud vastavad retseptorid.