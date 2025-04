Terviseeksperdid hoiatavad ohtliku viiruse hiiliva leviku eest Eestis

C-hepatiidi viiruse vastu ei ole küll vaktsiini, kuid haigus on 95 protsendil juhtudest täielikult ravitav, sõnas Põhja-Eesti regionaalhaigla vanemarst dr Mait Altmets, kes on ühtlasi ka Eesti Infektsioonihaiguste Seltsi esimees. Varajane diagnoosimine ja õigeaegne ravi on tema sõnul tähtis selleks, et peatada viiruse edasine levik ja ennetada maksatsirroosi, maksavähi ja teiste tüsistuste teket.