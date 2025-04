Värske aruanne: tripper on Euroopas tõusuteel

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) üks 17st säästva arengu eesmärgist on anda kõigile inimestele võimalus elada tervena. Selleks tuleb ÜRO hinnangul muu hulgas likvideerida 2030. aastaks AIDSi ja tuberkuloosi epideemiad ja võidelda viirusliku hepatiidi vastu. Nüüd analüüsis ECDC, mil määral on Euroopa riigid 2025. aastaks need eesmärgid saavutanud.