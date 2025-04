Šokeeriv avastus: kümned hambapastad sisaldavad mürgiseid metalle

Hiljuti testis organisatsioon Lead Safe Mama (LSM) levinud hambapastasid, et välja selgitada, kas need sisaldavad mürgiseid metalle.​ Selgus, et 51 analüüsitud hambapastast 90% sisaldas pliid, sealhulgas selliste Ameerika Ühendriikides tuntud tootjate hambapastad nagu Sensodyne, Tom's of Maine ja Crest. 65% testitud hambapastadest sisaldas arseeni, 47% elavhõbedat ja 35% kaadmiumit.