Värske statistika: veredoonoreid jääb üha vähemaks

2024. aastal loovutas verd 28 059 inimest, seda on varasema aastaga (28 319) võrreldes mõnevõrra vähem, selgus täna avaldatud Tervise Arengu Instituudi (TAI) statistikast. Vereloovutuskordi oli eelmisel aastal kokku 49 910 – see teeb ühe doonori kohta keskmiselt 1,8 vereloovutust, mis on sarnane varasemate aastatega.