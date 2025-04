Eksperdid hoiatavad: 16 sümptomit, mis võivad viidata vähile

Sage väsimus või kõhupuhitus ei pane küll enamikku inimestest kohe mõtlema, et neil võiks olla vähk, kuid parem karta kui kahetseda ja õigel ajal arsti juurde minna. Just sellise soovitusega tuli hiljuti avalikkuse ette Suurbritannia Riikliku Tervishoiuteenistuse (NHS) juht professor Peter Johnson. See ametiasutus on koostanud ka nimekirja ​muutustes kehas, mille puhul tuleks võimalikult kiiresti arsti poole pöörduda, sest põhjuseks võib olla pahaloomuline kasvaja.