Värske uuring: e-sigarettide tarvitamine on Eestis tüdrukute seas hüppeliselt kasvanud

Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskest uuringust selgus, et võrreldes 2019. aastaga on viimase 30 päeva jooksul veipinud noorte osakaal suurenenud. Eriti silmatorkav on muutus tüdrukute seas, kelle hulgas on see näitaja enam kui kahekordistunud: iga kolmas tüdruk oli viimase kuu jooksul e-sigaretti tarvitanud. Noored hindavad alkoholi ja e-sigarette, aga ka teisi uimasteid kergesti kättesaadavaks.