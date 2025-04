Paljude noorte puhul, kes tegelevad enesevigastamise, vägivalla või õigusrikkumistega, jääb Linnase sõnul ühiskonnal sageli märkamata see, mis toimub pinna all. «Keeruliste käitumismustritega noored on tegelikult täitsa tavalised inimesed, kellel on oma unistused, tugevused ja vajadused,» rääkis ta. «Riskikäitumine on sageli appikarje, mille taga on keerukad lapsepõlvesündmused, lähedaste sõltuvused või kiusamine.» Valu kogunedes väljendubki see Linnase sõnul kahjustavas käitumises, mida nimetatakse üldjuhul riskikäitumiseks.