Jälle on kogunenud kriitiline mass tähelepanekuid või mõtlemapanevaid juhtumeid, mida soovin taas jagada. Mitte selleks, et ennast kuidagi upitada või reklaamida, vaid selleks, et pakkuda lahendusi üha süvenevale kriisile meie meditsiinikorralduses.

Kriis tervishoiukorralduses on viimaste nädalate meditsiiniteemaliste arvamuslugude üks sõnum. Julgen ansipilikult ütelda: kui see on kriis, siis see mulle meeldib. Nii palju meditsiinilisi pähkleid, mis on Tõstamaale veerenud viimastel nädalatel – seda kohtab harva. Ehk siis patsiendid, kelle terviseprobleemi käsitlus on kuidagi takerdunud, patsient on jäänud meditsiinisüsteemi rataste vahele ja süsteem, mis peaks neid aitama, muutub ise tervist kahjustavaks.