Seda, et kreeka pähklid on tervisele kasulikud ja neid tasuks kindlasti oma menüüsse lisada kõigil, kes pole nende vastu allergilised, teavad paljud inimesed. Värskest Connecticuti Ülikooli teadlaste uuringust selgub aga, et kreeka pähklite söömine võib ohjeldada ka põletike teket ja hoida eemale soolevähi.