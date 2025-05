Kudema tõttav lõhe moondub tundmatuseni – kui see kõik toimub liiga kiiresti, on sellistel oht sattuda paarilise otsingu asemel hoopis kiskja küüsi.

Iga tegu jätab jälje – ka need, mida me kraanist ja vetsupotist alla saadame. Teadlased avastasid, et inimese tarvitatud ravimid jõuavad noorte lõhedeni, muutes nende liikumist ja sotsiaalseid harjumusi. Aga kui kala enam kalana ei käitu, siis mis saab edasi? Vastuseid on vähe, küsimusi rohkem kui oodatagi oskaks.