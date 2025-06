PARAS ŠOKK Insulti surnute veresoontest leiti suurtes kogustes just seda ainet

Uued andmed paljastavad, et veresoonte ummistuste piirkondades võib olla kümneid kordi rohkem plastiosakesi kui tervetes arterites – ja see võib muuta südame-veresoonkonna haiguste käsitlust. Plast on kõikjal – sealhulgas ka inimkehas. Mikroplasti ja tema veel väiksemaid sugulasi, nanoplastide osakesi, on tuvastatud vereringes, kopsudes ja maksas. Nüüd toob USAs Baltimore’is toimunud südameassotsiatsiooni konverentsil esitletud uuring päevavalgele veelgi murettekitavama seose: mikroplast võib olla seotud insuldi ja infarkti riski suurenemisega.