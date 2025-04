Vaata, mitu kätekõverdust peaksid oma eas teha jõudma

«Ühe Harvardi ülikooli uuringu tulemused näitasid, et regulaarselt kätekõverdusi tegevad inimesed on tervemad,» selgitas personaaltreener Mary Onyango ajalehele New York Post.​ Täpsemalt öeldes näitas uuring, et keskealistel meestel, kes teevad iga päev 20 kätekõverust, on tunduvalt väiksem risk kümne aasta jooksul surra.