Suur lugu Eksperdid hoiatavad: need levinud vead võivad su hääle hävitada

Lauljate, õpetajate, ajakirjanike ja paljude teiste elukutsete esindajate jaoks on hääl oluline töövahend. Siiski tegelevad oma hääle sihiteadliku arendamisega vaid üksikud inimesed. Küllap ei tasugi siis imestada, et hääle eest hoolitsemisega seoses levib niivõrd palju müüte ja soovitusi, mille järgi toimimine on parimal juhul kasutu, halvimal juhul võib aga häält tõsiselt kahjustada. Mida siis ikkagi teha, et hääl püsiks kõlav, selge ja kaunis ning mida tasuks tingimata vältida?