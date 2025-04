Toronto Ülikooli juhitud teadlaste meeskond mõõtis keemiliste ühendite kontsentratsioone 25 lapse magamistubades. Laste vanus oli kuus kuud kuni neli aastat. Peale selle analüüsisid teadlased 16 uut, kasutamata madratsit, et tuvastada nendes leiduvad poollenduvad orgaanilised ühendid. Selliseid aineid kasutatakse muu hulgas madratsite vastupidavuse ja tulekindluse suurendamiseks. Varasemad uuringud on näidanud, et need kemikaalid võivad olla seotud laste astma ja kognitiivsete probleemidega. Samuti võivad need ohustada laste aju arengut.