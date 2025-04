Kui piiriülese digiretsepti projekt 2019. aastal käivitus, sai Eestis väljastatud retseptiga ravimeid osta vaid Soomes, kuid seegi oli Euroopas ainulaadne. Samuti said Eestis viibivad soomlased suure osa vajalikest ravimitest kätte siinsetest apteekidest.

Seda projekti on järk-järgult laiendatud ja praegu saab Eesti apteekides osta ravimeid digiretsepti alusel, kui see on väljastatud Soomes, Lätis, Leedus, Portugalis, Horvaatias, Poolas, Tšehhis ja Hispaanias. Eestlased saavad piiriülese e-retsepti alusel osta ravimeid kõigist Soome, Läti, Leedu, Horvaatia ning Kreeka apteekidest ning valitud apteekidest Portugalis, Poolas, Tšehhis ja Hispaanias.