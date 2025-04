USAd ähvardab uus pandeemia: 168 miljonit kodulindu hukatud, nakatuvad ka inimesed

Ameerika Ühendriigid on linnugripi pandeemia lävel, kirjutab Daily Mail . Sealsetes farmides on kontrolli alt väljunud linnugripp ehk viirus H5N1. Praeguseks on selle viiruse leviku tõttu hukatud juba 168 miljonit kodulindu ja haigestunud on ka üle tuhande piimakarja. USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (CDC) andmetel on nakatunud 70 inimest, kellest üks on haiguse tagajärjel surnud.

Kuigi linnugripp levib praegu kõigis USA osariikides, on oht inimeste tervisele CDC hinnangul praegu väike, sest nakatunud inimesi on vähe ja viirus ei ole veel kordagi inimeselt inimesele üle kandunud. Osa eksperte kardab siiski, et järgmisena võib just see juhtuda, sest nakatunud on juba ka sigu. Need loomad on aga inimestele geneetiliselt väga sarnased.