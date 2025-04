Vanemarst selgitab: kas mammograafia on tõesti tervisele ohtlik?

Sotisaalmeedias levib postitusi, kus väidetakse, et mammograafia uuringut ei tohiks mingil juhul teha lasta, sest see olevat tervisele ohtlik ja põhjustavat rinnavähki. Tartu Ülikooli Kliinikumi radioloogiakliiniku vanemarst-õppejõud Sulev Ulp selgitas, kas see on tõesti nii ja millistel juhtudel mammograafiat üldse teha tasub.​