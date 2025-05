Kaalulangetusravimid on saatnud tohutu hulga ameeriklasi EMOsse

Värskest Ameerika Ühendriikides tehtud uuringust selgub, et populaarsed kaalulangetusravimid Ozempic ja Wegovy ei ole teps mitte nii ohutud, kui alguses arvati. Sealse Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuste teadlased analüüsisid riiklikke seireandmeid, et saada teada, millised ohud kaasnevad nende ravimite toimeaine semaglutiidi kasutamisega. Selgus, et 2022.–2023. aastal sattus seoses semaglutiidi sisaldavate ravimite kasutamisega Ameerika Ühendriikides erakorralise meditsiini osakonda (EMO) kokku ligi 24 500 inimest, enamik neist seedetrakti komplikatsioonidega.