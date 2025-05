Väike Iron peab sõitma Soome elupäästvale operatsioonile

Iron tuli siia ilma kriitilise südamerikkega, mis vajab kirurgilist sekkumist esimeste elupäevade jooksul. Eestil on kokkulepe Helsingi Ülikooli lastekliinikuga, et sellist keerulist operatsiooni vajavad Eesti lapsed opereeritakse Soomes ning juba hiljemalt homme viiakse kiirabiga Helsingisse ka pisike Iron. Operatsiooni ja lapse transpordi eest tasub tervisekassa, kuid 3500 euroni küündiv reisi-, majutus- ja kindlustuskulu jääb pere kanda: nii paluvadki Ironi ema ja isa abi, et saaksid neil keerulistel nädalatel olla oma väikese poja kõrval.

Kahtlus, et Ironi tervisega pole kõik korras, tekkis ultrahelis 12 rasedusnädalal ning nelja nädala pärast diganoos kinnituski: selleks ajaks oli loode piisavalt suur ja selgelt näha, et südamest väljuvad suured veresooned on oma kohad ära vahetanud: paremast vatsakesest väljub aort ja vasakust vatsakesest kopsuarter. Nii ei saa hapnikuvaene veri kopsude poolt rikastatud ja hapnikuga rikastatud veri ei pääse suurde vereringesse. Hirm ja ehmatus, mille diagnoos pikisilmi kolmandat last ootavale perele tõi, oli suur.