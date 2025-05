Üldkirurg selgitab: milliste muredega tuleks kohe arsti poole pöörduda?

Üldkirurgi poole pöördutakse sageli ka erinevate kõhupiirkonna songade tõttu. «Kõiki songasid ei ole vaja kohe ravida. Sekkumine on vajalik eelkõige siis, kui song põhjustab valu, ebamugavust või häirib igapäevaelu,» selgitas Smõšljajev. Tema sõnul on igal juhul soovitatav käia konsultatsioonil, et kirurg saaks hinnata konkreetset juhtumit ja anda asjakohast nõu.​