Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles neljapäeval, et tema organisatisioon on seninägematutes rahalistes raskustes pärast seda, kui Ameerika Ühendriigid sealt jaanuaris välja astusid.

Otsuse Ameerika Ühendriigid Maailma Terviseorganisatsioonist välja viia tegi USA president Doland Trump kohe pärast ametisse astumist. Trump põhjendas oma otsust sellega, et WHO olevat halvasti hakkama saanud ülemaailmse koroonapandeemia ja teiste tervisekriiside haldamisega. Seni on Ameerika Ühendriigid olnud WHO suurim rahastaja, kellelt on tulnud kokku 18% organisatsiooni käsutuses olevatest rahalistest vahenditest. Peale selle on viimasel ajal WHO rahastamist vähendanud ka mitmed teised liikmesriigid.