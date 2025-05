Milline haigus põhjustab USA tervishoiuministri kummalist häält?

Robert Francis Kennedy juunior (71) ei ole mitte üksnes Ameerika Ühendriikide tervishoiu- ja teenindusminister, vaid ka kuulus vaktsiinivastane aktivist ja vandenõuteoreetik, kes kahtleb sageli igasuguses avalikkusele kättesaadavas teabes. Oma seisukohtadega on ta juba aastakümneid ka sageli esinenud USA meedias. Seetõttu on paljudele inimestele maailmas tuttav ka tema kähe ja katkendlik hääl.

RFK Jr. on avalikkusele selgitanud sedagi, miks ta hääl just selline on: põhjuseks on spastiline düsfoonia. Tegemist on harvaesineva neuroloogilise haigusega, mis läheb üldiselt elu jooksul hullemaks. Hääle käheduse põhjuseks on häälepaelu avavate ja sulgevate lihaste ebaharilikud kokkutõmbed, mis muudavad hääle kähedaks ja katkendlikuks. Aeg-ajalt räägivad selle haigusega inimesed ka hingeldades ning umbes 30–60 protsendil neist esineb värisevat häält.​