Eesti Diabeediliidu andmetel on Eestis suhkurtõbi diagnoositud umbes 70 000 inimesel. Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel põeb maailmas diabeeti umbes 830 miljonit inimest. See on krooniline ainevahetushaigus, mille puhul ei tooda kõhunääre insuliini piisavalt või üldse mitte või on insuliini mõju organismis puudulik.