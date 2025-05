Arsti ja patsiendi vaheline sujuv suhtlus on üks eduka ravi alustalasid. Samas ei valda paljud noorema põlvkonna tervishoiutöötajad enam vene keelt, kogenumad kolleegid aga inglise keelt ning suhteliselt jõuka riigina on Eesti muutumas aina atraktiivsemaks elukohaks ka inimestele Aasiast, Araabiast ja Aafrikast. Et iga patsient saaks parima võimaliku abi, on sarnaselt kohtutele ka haiglates vajalikud tõlkelahendused.