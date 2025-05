Eesti suurim koolitoitlustaja Baltic Restaurants Estonia​ (Daily) pakub 5.–9. mail kokku 85 kooli sööklas tuntud eestlaste lemmikretseptide järgi valmistatud lõunaid. Projekti nimi on «Tähed taldrikus» ja toimub see juba seitsmendat aastat. Esmaspäeval pakuti koolilastele tennisist Annett Kontaveidi lemmiksööki, milleks on chili con carne ehk maakeeli makaronid hakkliha-tomatikastmega.